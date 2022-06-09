Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима украинской столицы. Как передает Укринформ, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме.

По словам Кличко, “Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и села и происходило вторжение российских войск в наше государство “.

Напомним, что белорусские власти настойчиво отрицают причастность нашей страны к агрессии против Украины. И, наоборот, утверждают, что мы — за мир.

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