Адвокат Максим Знак, которого осудили на десять лет тюрьмы, лишен адвокатской лицензии. Об этом сообщил Минюст в своем Тelegram-канале.

В заявлении Министерства юстиции сказано, что Знака лишили лицензии на адвокатскую деятельность в связи с исключением из Минской областной коллегии адвокатов, а также из-за того, что вступил в законную силу приговор суда о признании Знака виновным в совершении умышленного преступления.

Напомним, что 6 сентября 2021 года Минский областной суд после слушания дела в закрытом режиме приговорил Максима Знака к 10 года лишения свободы, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти. Мария Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы.

Знак отбывает наказание в колонии “Витьба”.

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