Александр Лукашенко рассказал, что Россия выделит $1,5 млрд на участие Беларуси в программах импортозамещения. Об этом информирует Telegram-канал БЕЛТА.

«С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретны проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», – заявил Лукашенко.

Заявление было сделано на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом, которая состоялась сегодня во Дворце независимости.

Тем временем Национальный центр маркетинга Беларуси уже создал Реестр номенклатуры импортозамещающей продукции, которая необходима российским компаниям. Сообщается, что введение подобного реестра позволит оперировать актуальными сведениями о нуждах российских компаний в аналогах импортных комплектующих и оборудования, материалов и сырья, которые выпускаются белорусской промышленностью.

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