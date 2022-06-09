УЕФА обнародовал предварительный календарь розыгрыша Лиги чемпионов-2022/23.
Предварительный раунд стартует 21 июня. Игры первого и второго отборочного раундов, а также игры плей-офф квалификации пройдут с 5 и 6 июля по 23 и 24 августа. Игры группового этапа стартуют 6 сентября, а завершатся 2 ноября.
Плей-офф начнется 14 февраля 2023 года. С 14 февраля по 15 марта будут сыграны матчи 1/8 финала, с 11 по 19 апреля проведут четвертьфиналы, с 9 по 17 мая – полуфиналы, а финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.
Напомним: солигорский «Шахтер» стартует с первого квалификационного раунда.
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