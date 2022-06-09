Распухшие ступни и голени являются типичной летней проблемой, но всегда ли за этим явлением скрывается только лишь реакция организма на жару?

Врач-хирург Евгений Ширяев подтвердил в интервью MedikForum.ru, что в более жаркие дни можно неожиданно почувствовать, как привычные джинсы или обувь вдруг стали тесными, дискомфортными.

«В жаркую летнюю погоду могут возникать значительные отеки на ногах и ступнях – особенно после долгого сидения», – заметил медик.

Чаще всего такая задержка воды в ногах исчезает сама по себе через какое-то время – отекать подобным образом конечности могут даже у здоровых людей.

«Причина распухших летом ног обычно состоит в том, что тело, стремясь поддерживать свою температуру на постоянном уровне, расширяет кровеносные сосуды – в результате движение крови замедляется, возникает некоторый застой, отек», – сказал Ширяев.

Таким образом, распухшие ноги и ступни свидетельствуют о задержке жидкости. Особенно часто это происходит у женщин (они чаще мужчин страдают от отеков ног и ступней) и пожилых людей.

Когда отеки ног – это серьезно. Врач констатирует: есть много причин распухших ног, и все они в конечном результате ведут к проблемам в венозной или лимфатической системе, непосредственно создающим отек. Если работа лимфатической или венозной системы организма ослабевает, за этим могут скрываться следующие нарушения:

слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)

инфекционное заболевание

воспаление

опухоль

нарушение обмена веществ

диабет

заболевания почек

заболевания печени

заболевание щитовидной железы

лишний вес

недостаток упражнений

тромбоз

расстройство пищевого поведения

злоупотребление алкоголем

прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).

«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами – печенью и почками – часто страдают от дисбаланса белков, минеральных веществ и воды, что в итоге часто ведет у них к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, важно обратиться к врачу», – подчеркнул Ширяев.

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