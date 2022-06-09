Изображение носит иллюстративный характер. Фото с сайта medikforum.ru

Распухшие ступни и голени являются типичной летней проблемой, но всегда ли за этим явлением скрывается только лишь реакция организма на жару?

Врач-хирург Евгений Ширяев подтвердил в интервью MedikForum.ru, что в более жаркие дни можно неожиданно почувствовать, как привычные джинсы или обувь вдруг стали тесными, дискомфортными.

«В жаркую летнюю погоду могут возникать значительные отеки на ногах и ступнях – особенно после долгого сидения», – заметил медик.

Чаще всего такая задержка воды в ногах исчезает сама по себе через какое-то время – отекать подобным образом конечности могут даже у здоровых людей.

«Причина распухших летом ног обычно состоит в том, что тело, стремясь поддерживать свою температуру на постоянном уровне, расширяет кровеносные сосуды – в результате движение крови замедляется, возникает некоторый застой, отек», – сказал Ширяев.

Таким образом, распухшие ноги и ступни свидетельствуют о задержке жидкости. Особенно часто это происходит у женщин (они чаще мужчин страдают от отеков ног и ступней) и пожилых людей.

Когда отеки ног – это серьезно. Врач констатирует: есть много причин распухших ног, и все они в конечном результате ведут к проблемам в венозной или лимфатической системе, непосредственно создающим отек. Если работа лимфатической или венозной системы организма ослабевает, за этим могут скрываться следующие нарушения:

  • слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)
  • инфекционное заболевание
  • воспаление
  • опухоль
  • нарушение обмена веществ
  • диабет
  • заболевания почек
  • заболевания печени
  • заболевание щитовидной железы
  • лишний вес
  • недостаток упражнений
  • тромбоз
  • расстройство пищевого поведения
  • злоупотребление алкоголем
  • прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).
«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами – печенью и почками – часто страдают от дисбаланса белков, минеральных веществ и воды, что в итоге часто ведет у них к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, важно обратиться к врачу», – подчеркнул Ширяев.

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