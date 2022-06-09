Распухшие ступни и голени являются типичной летней проблемой, но всегда ли за этим явлением скрывается только лишь реакция организма на жару?
Врач-хирург Евгений Ширяев подтвердил в интервью MedikForum.ru, что в более жаркие дни можно неожиданно почувствовать, как привычные джинсы или обувь вдруг стали тесными, дискомфортными.
«В жаркую летнюю погоду могут возникать значительные отеки на ногах и ступнях – особенно после долгого сидения», – заметил медик.
Чаще всего такая задержка воды в ногах исчезает сама по себе через какое-то время – отекать подобным образом конечности могут даже у здоровых людей.
Таким образом, распухшие ноги и ступни свидетельствуют о задержке жидкости. Особенно часто это происходит у женщин (они чаще мужчин страдают от отеков ног и ступней) и пожилых людей.
Когда отеки ног – это серьезно. Врач констатирует: есть много причин распухших ног, и все они в конечном результате ведут к проблемам в венозной или лимфатической системе, непосредственно создающим отек. Если работа лимфатической или венозной системы организма ослабевает, за этим могут скрываться следующие нарушения:
- слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)
- инфекционное заболевание
- воспаление
- опухоль
- нарушение обмена веществ
- диабет
- заболевания почек
- заболевания печени
- заболевание щитовидной железы
- лишний вес
- недостаток упражнений
- тромбоз
- расстройство пищевого поведения
- злоупотребление алкоголем
- прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).
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