Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере до 100 000 юаней за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

Успешные информаторы могут получить либо “духовное вознаграждение” в виде сертификатов, либо “материальное вознаграждение” в виде наличных денег, согласно постановлениям, опубликованным Министерством государственной безопасности.

Денежные вознаграждения делятся на четыре уровня в зависимости от суммы наводки: от менее чем 10 000 юаней (1 500 долларов – ред.) до более чем 100 000 юаней.

Доносы должны содержать конкретные сведения о действиях или участниках, не известных государству ранее. Передать их можно лично, онлайн, по почте или через горячую линию государственной безопасности.

Отмечается, что в течение многих лет китайские власти поощряли общественность информировать об иностранных шпионах и их китайских пособниках – особенно при правлении Си Цзиньпина.

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