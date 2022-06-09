«Яндекс.Карты» убрали границы между странами. 4 июня пользователи соцсетей обратили на это внимание.

Государственные границы не отображаются как в мобильной, так и десктопной версии карт, при этом «Яндекс» продолжает показывать названия стран и разграничения между регионами, пишет The Insider.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», – заявили в пресс-службе сервиса.

3 июня ЕС включил в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. По мнению ЕС, Волож «материально или финансово поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение территориальной целостности Украины».