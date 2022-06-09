Сегодня в суде по делу “группы Автуховича” начался допрос самого Николая Автуховича. От дачи показаний он не отказался, но суд был вынужден сделать перерыв из-за плохого самочувствия главного обвиняемого по одному из самых громких дел последнего времени.

Как сообщает “Гродненская правда”, в самом начале Автухович уточнил для суда некоторые моменты своей биографии, рассказав, что из близких родственников у него есть жена, дочь, а также мать и сестра. Обвиняемый рассказал также, что служил в Афганистане, после остался служить в армии, затем занимался бизнесом, в частности, перевозками.

Автухович рассказал, что у него не было цели отомстить сотрудникам правоохранительных органов за якобы несправедливое первое осуждение. Он подчеркнул также, что те, кто сегодня находится на скамье подсудимых вместе с ним, находиться здесь не должны. Автухович заявил, что эти люди ему не соратники, а просто знакомые.

– В обвинении есть часть правды, но она не касается людей, которые сидят со мной здесь, – сказал Николай Автухович. – А все, что со мной происходит, – из-за того, что власти не нравится моя гражданская позиция.

Автухович подчеркнул также, что в суде собирается говорить только правду, ведь ему «нечего терять».

– Я не считаю себя человеком криминальным. Буду говорить все, как есть, – сказал подсудимый.

По его словам, его планы никакого кровопролития не предусматривали.

В настоящее время в судебном разбирательстве объявлен перерыв: Николай Автухович ходатайствовал о переносе судебного заседания в связи с плохим самочувствием. По его словам, он уже долгое время простужен, и давать показания ему трудно. Прямо в суде обвиняемому пришлось оказывать медицинскую помощь.

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