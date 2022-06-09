Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси отходят от границы, говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

“На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации”, — сказано в сообщении.

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси ранее сообщила, что военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в рамках внезапной проверки сил реагирования.

11-я отдельная гвардейская механизированная бригада размещается в Слониме.

Проверка сил реагирования в Беларуси продолжается с начала мая. Недавно было объявлено о ее третьем этапе.

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