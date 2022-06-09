Губернатор Курской области Роман Старовойт подарил Александру Лукашенко икону “Знамение”.

Об этом сообщает телеграм-канал “Пул первого”.

Это одна из древнейших святынь, известная на весь мир Одигитрия Русской Православной Церкви заграницей, была обретена в курской земле в 1295 году во времена татаро-монгольского ига, став для жителей большим утешением.

Одна из самых трагических страниц в истории иконы – прозвучавший взрыв в марте 1898 года в Знаменском соборе Курска, где в это время находился чудотворный образ. Но икона осталась невредима, что привело к еще большему ее почитанию.

Таким образом, можно считать, что подарок — с намеком на помощь в трудные времена.

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