Европарламент принял важную резолюцию по Украине

Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Также Европарламент рекомендовал “без промедления предоставить оружие” Украине.

За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались, пишет Oxu.az.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что “Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины”.

Ранее организация лишь призвала ЕС “работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата”. В нынешней резолюции упоминаются также “европейские устремления Молдовы и Грузии”. Однако рекомендации предоставить статус кандидата документ не содержит.

Европарламент рекомендовал “без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной”.

Резолюция также призвала подтвердить, что “Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения относительно своих политических альянсов и экономической интеграции, без вмешательства других стран”.

Евродепутаты рекомендовали поддержать “расследование военных преступлений, совершенных Россией в Украине, включая призыв к специальному трибуналу ООН”.

В резолюции также говорится, что ЕС следует ввести вторичные санкции против организаций и третьих стран, помогающих РФ обходить санкции. Резолюция призывает подробно изучить влияние ограничительных мер на Россию.

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