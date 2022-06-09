Ускоренное развитие регионов с населением более 80 тысяч человек — задача, которую поставило белорусское правительство. В приоритете снижение межрегиональной дифференциации, то есть различий в уровне доходов между малыми и крупными промышленными населенными пунктами. Для этого разработан проект концепции государственной политики регионального развития Беларуси. В его основу положены два блока – экономический и социальный. Как сообщает БЕЛТА, о приоритетах развития регионов рассказали журналистам представители Министерства экономики и Национальной академии наук.

Экономический блок

“Чтобы систематизировать регионы, мы выделили пять групп. Это столица и прилегающие районы, областные центры, индустриальные центры 80+, промышленно-аграрные регионы и аграрно-промышленные. Для каждой группы регионов определены стимулы для развития. Принцип такой: чем менее развит регион, тем больше преференций”, – рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

По ее словам, в проекте концепции отражено такое новшество, как бюджетные трансферты. В правительство уже внесен проект указа о механизме их действия. “Суть его в том, что когда инвестор вносит свои капитальные вложения, по итогу реализации проекта (определены три ступени) ему возвращается часть денег из бюджета. Тем самым компенсируются его затраты. При этом если инвестпроект реализован в менее развитом регионе, величина бюджетных трансфертов больше, в более развитом – меньше”, – пояснила замминистра.

Социальный блок

Здесь основной приоритет – комфортное проживание населения во всех регионах. “В проект концепции заложены важные посылы в образовательной, медицинской сфере. Одно из направлений – межрегиональные центры, которые должны оказывать более высококвалифицированную помощь. То есть каждому человеку должны быть доступны качественные медуслуги. Что касается транспортного комплекса, там заложен следующий концепт – доступность в течение часа и возможность комфортно добраться до любого места работы”, – отметила Татьяна Бранцевич.

В индустриальных центрах 80+ определены инвестиционные, промышленные площадки. Для развития прилегающих к столице регионов сформирован концепт промышленного пояса Минской области.

Деревня будущего

Еще один важный элемент концепции – “деревня будущего”. “Это повышенные социальные стандарты комфортного проживания на селе. Уже есть постановление правительства, в котором отобраны населенные пункты, регионами разработан комплекс мер по достижению лучших условий проживания. Там отражено и наличие спортивных сооружений, асфальтированных площадок, библиотек – тех социальных стандартов, которые позволяют населению комфортно жить”, – сказала замминистра.

На площадке в НАН Министерство экономики обсудило с представителями регионов и науки основные положения проекта концепции. “Данная концепция уже рассмотрена в правительстве. Сейчас она находится в Администрации президента. Кроме этого, уже подготовлен комплекс мер – по сути, перечень нормативных актов, которые должны будут разработать госорганы в развитие заложенных в концепции посылов”, – проинформировала Татьяна Бранцевич.

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