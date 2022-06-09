В суде по делу “группы Автуховича” обвиняемый инвалид-афганец Владимир Гундарь отказался давать показания, передает БЕЛТА.

Владимир Гундарь также отказался отвечать на вопросы государственных обвинителей и адвокатов за исключением вопросов от своего защитника.

Гундарь обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это преступления, предусмотренные ч.1 ст.285, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.357, – создание преступной организации, покушение на преступление и захват либо удержание государственной власти неконституционным путем.

Как сообщает “Гродненская правда”, отвечая на вопросы своего адвоката, Гундарь рассказал, что с Автуховичем знаком уже много лет, отношения сложились дружеские, могли даже «выпіць па сто грам за размовай».

На вопросы защитника о том, осуществлял ли Гундарь какие-то действия по поиску оружия или боеприпасов, организации слияния их преступной группы в международную преступную организацию, ответ был дан отрицательный.

– Получали ли вы когда-нибудь от Автуховича какие-нибудь указания? – спросила адвокат.

– Не, ніколи не было такога, – ответил обвиняемый.

Из его заявлений можно сделать вывод, что вину свою он отрицает и с обвинением не согласен.

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