Генеральная прокуратура сообщила о том, что в суд направлено “уголовное дело по обвинению Юрия Зенковича, Александра Федуты, Григория Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 Уголовного кодекса Республики Беларусь); Ольги Голубович и Дениса Кравчука – активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Одновременно Зенковичу инкриминированы:

создание экстремистского формирования и руководство таким формированием (ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, а предъявленное обвинение обосновано собранными доказательствами.

Уголовное дело находилось в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.

При направлении уголовного дела в суд заместитель Генерального прокурора оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу”, — говорится в сообщении.

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