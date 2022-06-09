Международный союз конькобежцев продлил отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований.

Данное решение было принято на конгрессе ISU в Таиланде. В ходе заседания было подтверждено продление действия решения об отстранении российских и белорусских спортсменов. Санкции касаются также официальных лиц ISU из России и Беларуси. На территории этих стран не будут проводиться соревнования под эгидой ISU.

Решения действуют до дальнейшего уведомления.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»