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Международный союз конькобежцев продлил отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований.

Данное решение было принято на конгрессе ISU в Таиланде. В ходе заседания было подтверждено продление действия решения об отстранении российских и белорусских спортсменов. Санкции касаются также официальных лиц ISU из России и Беларуси. На территории этих стран не будут проводиться соревнования под эгидой ISU.

Решения действуют до дальнейшего уведомления.

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