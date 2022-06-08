Зачистка некогда крупнейшего интернет-портала страны продолжается. Об этом сообщил один из его основателей Кирилл Волошин.

“На днях «ТУТ БАЙ МЕДИА» признают экстремистской организацией, запретят ее деятельность и ликвидируют, – написал Волошин. — 8 июня в Экономическом суде Минска пройдет предварительное слушание, а само легко предсказуемое решение в закрытом режиме будет вынесено позже на основном заседании с, вероятно, такой логикой:

– реализация конституционного права на свободу слова – посягательство на конституционный строй;

– распространение правды и независимая редполитика – подрыв суверенитета;

– полсотни полезных сервисов, которыми миллионы белорусов пользовались два десятка лет – угроза территориальной целостности страны;

– фандрайзинги для больных детей, которым не способно помочь государство – посягательство на независимость РБ…

Итд. Всё в интересах граждан. Некоторых”.

Напомним, что 21 мая 2021 года силовики пришли в офис-крупнейшего интернет-портала страны с обысками. Тогда же были задержаны руководители портала и журналисты. Трое до сих пор остаются за решеткой. Это Людмила Чекина, Марина Золотова и Елена Толкачева.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»