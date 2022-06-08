Белорусского фрилансера Андрея Кузнечика осудили по статье 361−1 УК Беларуси (Создание экстремистского формирования или участие в нем). Судья Игорь Шведов признал журналиста виновным.
Суд проходил в закрытом режиме, поэтому обстоятельства дела неясны.
Насколько известно, Андрей Кузнечик занимался аккаунтами белорусской службы Радио “Свобода” в соцсетях. Напомним, что и сайт радиостанции, и ее аккаунты были признаны экстремистскими.
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