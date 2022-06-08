«Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям – поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Теперь предпринимателям Беларуси перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении – в драмах, Кыргызстане — в сомах, Узбекистане – в сумах.

Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

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