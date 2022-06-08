Помимо этого еще 99 случаев ожидают классификации. Большинство зарегистрированных случаев (374, или 58 %) поступило из Европейского региона ВОЗ (22 страны), из них 222 (34 %) — из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. О вероятных случаях и случаях, ожидающих классификации, также сообщается из Американского региона (240, включая 216 в США), Западно-Тихоокеанского региона (34), регионов Юго-Восточной Азии (14) и Восточного Средиземноморья (5).

Три четверти (75,4 %) случаев заболевания приходится на возраст менее 5 лет. Из 156 экстренно госпитализированных детей 22 (14,1%) поступили в отделения интенсивной терапии. Из 117 случаев, по которым была доступна такая информация, в 14 (12 %) проведена трансплантация печени. Сообщается о 9 смертельных исходах (1 %), пишет Медицинский вестник.

Известно также, что 181 случай был протестирован на аденовирус, причем 110 взятых образцов (60,8 %) оказались положительными. Самый высокий показатель позитивности отмечен в образцах цельной крови (69,5 %).

Из 188 случаев, протестированных методом ПЦР на SARS-CoV-2, положительны 23 (12,2 %). Результаты серологии на SARS-CoV-2 были доступны только для 26 случаев, из которых 19 (73,1 %) позитивны. Из 63 случаев, где сообщалась информация о наличии вакцинации против COVID-19, 53 (84,1 %) ребенка в статусе непривитых.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»