Водит за нос? Рита Дакота сделала ринопластику – сравниваем до и после

Буквально месяц назад Рита Дакота сделала операцию по изменению носа. Артистка сильно волновалась перед хирургическим вмешательством, так как боялась, что он станет слишком кукольным, пишет Starhit.

32-летняя певица призналась, что уже давно переживала по поводу своего носа. «Самый главный комплекс, связанный со внешностью — кривой нос. За эти годы после травмы я научилась грамотно это скрывать, я просто профи в вопросе «скрой от чужих глаз кривой нос», — делилась Рита.

Подробнее о травме рассказала ее мама. «У всех центр тяжести в попе, а у моего ребенка в носу. Сначала она пропахала асфальт своим центром тяжести, упав с роликов. Потом мама запретила ей трогать свой нос, а она его проколола ржавой иглой, хорошо, что дома, а не в подвале. Получила перихондрит (воспаление слоя соединительной ткани, окружающей хрящ — Прим. «СтарХита»), попала в больницу, а я все это ей предрекала», — с ужасом вспоминает родительница.

Долгое время звезда пыталась привыкнуть к своему недостатку и все не могла решиться на ринопластику. «Я не люблю этот изъян в себе, никак не могу его принять, ну а изменить операцией страшно боюсь. Вдруг станет хуже, чем есть или вдруг изменюсь внешне сильно», — волновалась она. Однако на следующий день после того, как Дакота откровенно рассказала об этом своим подписчикам, бывшая «фабрикантка» объявила, что сделает заветную операцию. На подготовку у нее был всего день!

А поспешила блондинка с принятием решения потому, что до этого врачи заявляли: невозможно сделать так, чтобы ее нос стал как прежде. Но, услышав от другого хирурга заверение, что все будет так, как она хочет, Рита долго не думала и легла под нож. Дакота делилась всем, что происходило с ней за этот месяц. И как только артистка сняла повязки, публика разделилась на два лагеря.

Если ее поклонники хвалили работу врача и радовались за певицу, то другие даже назвали ее жертвой пластики… «Как по мне, с новым носом она потеряла изюминку свою»; «Другой человек! Не похожа на себя»; «Расстояние от носа до верхней губы так увеличилось», — до сих пор пишут в Сети.

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