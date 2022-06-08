Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки 10 условий, выполнение которых может побудить власти Турции пересмотреть отношение к членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Представителям Швеции и Финляндии предъявили пакет требований в ходе переговоров, состоявшихся 25 мая в Анкаре. В частности, обе страны должны заявить о поддержке Анкары в противодействии террористическим организациям и принять соответствующие законодательные акты. Швеция и Финляндия должны на своей территории закрыть все организации, которые связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, принадлежащие им активы и медиаресурсы, не допускать их повторного открытия. Кроме того, Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки снять эмбарго на продукцию оборонной промышленности и экстрадировать людей, связанных с террористами. Власти Турции также предложили наладить сотрудничество в вопросах противодействия терроризму между спецслужбами стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что в Анкаре не поддержат принятие в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, пока Стокгольм и Хельсинки не определят свое отношение к террористическим организациям, к которым, в частности, Анкара относит Рабочую партию Курдистана, так называемые сирийские Силы народной самообороны и “террористическую организацию фетхуллахистов”, которую власти Турции обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году.

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