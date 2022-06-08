В Минске за 600 тысяч долларов продается единственная городская водонапорная башня

Минская водонапорная башня является историко-культурной ценностью. Впервые она упоминается в документах, датированных 1910-м годом. Однако вероятное время строительства – начало XX века. Художественно-стилевое решение фасадов башни характерно для неоготики, с ее обращением к визуально-пластическим образам Средневековья и Ренессанса.

В плане башня восьмигранная, стены и декор выложены из кирпича и не оштукатурены. Кладка верхнего, 4-го этажа отличается: вероятно, он был достроен в ходе реконструкции в 30-х – 50-х годах.

Ранее в верхней ее части располагалось два металлических бака, каждый вмещал по 80 тонн воды. Чугунная основа одного из них сохранилась. Башня служила для заправки водой паровозов и для подачи воды в рабочие поселки железнодорожников. До 1991 года водонапорная башня принадлежала Белорусской железной дороге.

– Я вижу здесь возможности реализации самых разных концепций, – делится своими мыслями агент по операциям с недвижимостью, лидер в коммерческой недвижимости, партнер АН «Сильван-Инвест» Андрей Смолка. – Башня на Жукова может использоваться как офис, отель, жилое помещение, а также как мастерская или музей. Но лично мне близка концепция ресторана. Нечто подобное уже реализовано в подобных объектах в других городах. Я сразу вспоминаю, например, стимпанк-ресторан «Wodna Wieza» в польском городке Пщина, который находится в бывшей водонапорной башне, интерьеры которой оформлены в викторианском стиле и дополнены образами из научной фантастики. Находясь там вы словно переноситесь в произведения Герберта Уэллса.

Еще один пример – культовый бар «Вежа» с авторской кухней во Львове, открывшийся в восстановленной водонапорной башне 1894 года на территории Стрыйского парка. В Бобруйске есть ресторан-бар «Чырвоная вежа», оборудованный в отреставрированной водонапорной башне в центре города. Это место очень популярно у жителей и гостей города. Так что в башне на Жукова можно много чего сделать. Уверен, в нашей двухмиллионной столице найдется много идейных бизнесменов, которые увидят свою концепцию использования этого уникального объекта.

Общая площадь башни составляет 166 м². Внутри 6 этажей и незавершенная лестница. Однако есть узаконенная возможность надстройки и расширения площади до 600 м². Толщина стен – 1 метр. Площадь примыкающего участка – 0.0833 га.

Водонапорная башня расположена возле оживленной трассы – проспекта Жукова, который в данный момент расширяют до 6 полос. Недалеко ведется строительство станции метро «Аэродромная». В пешей доступности торговый центр «Аутлето» и крупный жилой район «Минск-Мир».

Объект выставлен на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Его стоимость – 600 тысяч долларов.