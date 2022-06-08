В Минске за 600 тысяч долларов продается единственная городская водонапорная башня

Когда-то в Минске было сразу три подобных водонапорных башни, однако до нашего времени сохранилась только эта, находящаяся на проспекте Жукова. В 1991-м году она перешла в частные руки, предпринимались попытки ее реконструкции и реставрации. В башне планировали открыть то клуб, то пивную фабрику, пишет Blizko.by.
После смены владельца в 2008 году был разработан проект создания архитектурной мастерской на верхних этажах и жилых помещений – на нижних. С тех пор был выполнен необходимый объем работ, направленный на сохранение исторического памятника. Сейчас ведется поиск нового владельца и потенциального инвестора, который мог бы превратить уникальный объект в полезное коммерческое или общественное пространство.
– Реновация и редевелопмент старых промышленных зданий, находящихся, как правило, в самых выгодных городских локациях и отличающихся высокими архитектурными достоинствами, давно стала трендом в развитых странах и породила целый стиль оформления интерьеров – так называемый лофт. Мы знаем, скажем, блестящий пример с преобразованием бруклинской сахарной фабрики Arbuckle Brothers в модное офисное пространство или превращение лондонских газгольдеров в элитное жилье. В Москве есть подобный проект – арт-кластер «Красный Октябрь» на месте бывшей кондитерской фабрики, – рассказывает известный архитектор Сергей Асташенок, создавший проект реконструкции минской водонапорной башни. – Минску таких объектов не хватает.
Можно вспомнить, разве что, некоторые элементы в районе улицы Октябрьская и станции метро «Фрунзенская». Между тем, водонапорная башня на Жукова дает возможность сделать самые разные пространства – от офиса и жилого дома до ресторана или мини-отеля. Изначально площадь помещений на трех уровнях составляла 166 м², расположенные на 4-х этажах, но был разработан и согласован проект надстройки, которая расширит площадь до 600 м². Предусмотрена установка лифта, а на основе бывшего стального бака можно сделать 35-кубовый бассейн. В общем, все зависит от целей нового владельца и той концепции использования объекта, которую он изберет.
Минская водонапорная башня является историко-культурной ценностью. Впервые она упоминается в документах, датированных 1910-м годом. Однако вероятное время строительства – начало XX века. Художественно-стилевое решение фасадов башни характерно для неоготики, с ее обращением к визуально-пластическим образам Средневековья и Ренессанса.
В плане башня восьмигранная, стены и декор выложены из кирпича и не оштукатурены. Кладка верхнего, 4-го этажа отличается: вероятно, он был достроен в ходе реконструкции в 30-х – 50-х годах.
Ранее в верхней ее части располагалось два металлических бака, каждый вмещал по 80 тонн воды. Чугунная основа одного из них сохранилась. Башня служила для заправки водой паровозов и для подачи воды в рабочие поселки железнодорожников. До 1991 года водонапорная башня принадлежала Белорусской железной дороге.
– Я вижу здесь возможности реализации самых разных концепций, – делится своими мыслями агент по операциям с недвижимостью, лидер в коммерческой недвижимости, партнер АН «Сильван-Инвест» Андрей Смолка. – Башня на Жукова может использоваться как офис, отель, жилое помещение, а также как мастерская или музей. Но лично мне близка концепция ресторана. Нечто подобное уже реализовано в подобных объектах в других городах. Я сразу вспоминаю, например, стимпанк-ресторан «Wodna Wieza» в польском городке Пщина, который находится в бывшей водонапорной башне, интерьеры которой оформлены в викторианском стиле и дополнены образами из научной фантастики. Находясь там вы словно переноситесь в произведения Герберта Уэллса.
Еще один пример – культовый бар «Вежа» с авторской кухней во Львове, открывшийся в восстановленной водонапорной башне 1894 года на территории Стрыйского парка. В Бобруйске есть ресторан-бар «Чырвоная вежа», оборудованный в отреставрированной водонапорной башне в центре города. Это место очень популярно у жителей и гостей города. Так что в башне на Жукова можно много чего сделать. Уверен, в нашей двухмиллионной столице найдется много идейных бизнесменов, которые увидят свою концепцию использования этого уникального объекта.
Общая площадь башни составляет 166 м². Внутри 6 этажей и незавершенная лестница. Однако есть узаконенная возможность надстройки и расширения площади до 600 м². Толщина стен – 1 метр. Площадь примыкающего участка – 0.0833 га.
Водонапорная башня расположена возле оживленной трассы – проспекта Жукова, который в данный момент расширяют до 6 полос. Недалеко ведется строительство станции метро «Аэродромная». В пешей доступности торговый центр «Аутлето» и крупный жилой район «Минск-Мир».
Объект выставлен на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Его стоимость – 600 тысяч долларов.
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