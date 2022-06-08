В Гродненском районе дачник погиб упав с лестницы

Предварительно установлено, что 68-летний житель Гродно, находясь на своем дачном участке в Гродненском районе, решил помочь соседке отключить электричество от ее дома. Поднявшись примерно на 7-метровую высоту по лестнице, примыкающей к высоковольтному столбу, мужчина не удержался и упал на землю. От полученных телесных повреждений житель областного центра скончался в больнице в тот же день, сообщает Следственный комитет.

Со слов очевидцев, погибший являлся председателем садового товарищества, и ранее работал электриком, в связи с этим и вызвался помочь соседке.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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