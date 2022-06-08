Детекторы радиации в Зоне отчуждения вокруг недействующей Чернобыльской АЭС Украины снова работают в режиме онлайн впервые с 24 февраля, и уровни радиации в норме, сообщает Reuters со ссылкой на наблюдательную службу ООН по ядерным вопросам.

«Большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из Зоны отчуждения… теперь видны на карте IRMIS (Международная информационная система радиационного мониторинга)», — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии. «Полученные к настоящему времени измерения показали, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта».

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