Это произошло несмотря на то, что экономика Германии в 60 раз больше белорусской, и стало скорее результатом «коллапса импорта».

Анализ данных о международной торговле позволил Bloomberg сделать вывод о том, что в апреле белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100% в стоимостном выражении. Одновременно весь зарубежный импорт в Россию сократился почти на 80% год к году, пишет Thinktanks.by.

Весь зарубежный импорт в Россию по состоянию на апрель снизился примерно на 60-80% по сравнению с апрелем 2021 года и февралем 2022-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные банка «Открытие». Согласно этим данным, объем импорта в этот период мог упасть с 27 миллиардов долларов до 5-10 миллиардов.

По расчетам Bloomberg, поставки в Россию из стран, на которые в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это действительно в том числе для поставок из Китая, который не вводил санкции против РФ.

Беларусь на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков. По его словам, экспорт в РФ на фоне санкций планируется увеличить на 6,4 миллиарда долларов.

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