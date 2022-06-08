Социолога Татьяну Водолажскую приговорили к 2,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа («химия»). Именно такой срок и требовало обвинение.

Приговор был вынесен в суде Заводского района Минска. Дело рассматривал судья Олег Коляда.

Татьяна Водолажская – социолог, координатор Летучего университета, член Координационного совета. Ее задержали 23 марта этого года. Ее обвиняли по части 1 статьи 342 УК («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них»).

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