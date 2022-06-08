Женщина, воспитывающая четырех детей, решила убить бывшего мужа, чтобы получать пенсию по потере кормильца. К убийству она привлекла сожителя и своего 15-летнего сына. Все трое получили серьезные сроки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Для „улучшения“ материального положения женщина решила убить бывшего супруга, чтобы получать пенсию по потере кормильца еще на троих детей. Своим планом она поделилась с сожителем и сыном, которые его одобрили», — рассказали в прокуратуре.

В октябре прошлого года она вместе со своим 15-летнем сыном и сожителем подвозила на машине бывшего мужа. Во время поездки она предложила выйти из автомобиля, сожитель несколько раз ударил ее бывшего супруга кочергой, сын — несколько раз ножом.

Мужчина умер на месте, его тело, кочергу и нож сообщники сбросили в реку.

Женщину, ее сожителя и сына задержали. Суд признал их виновными. Женщину — в организации и руководстве убийством с особой жестокостью, из корыстных побуждений, группой лиц, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления. Она получила 19 лет исправительной колонии в условиях общего режима. Сожителя и сына — в убийстве с особой жестокостью, из корыстных побуждений, группой лиц. Мужчину приговорили к 18 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима. 15-летнего сына — к 10 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

С обвиняемых в пользу потерпевших — матери и брата убитого — взыскана денежная компенсация морального вреда в сумме 80 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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