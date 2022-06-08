Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласие Беларуси на транзит через ее территорию украинского зерна в порты стран Балтии не может быть причиной для отмены санкций против Минска.

“Это не должно стать предлогом для отзыва санкций”, – сказал Шольц, его цитирует ТАСС.

В настоящее время Литва тестирует маршрут вывоза украинского зерна в объезд Беларуси через Польшу.

При этом, канцлер не исключил варианта с поиском решения по вывозу зерна через порты самой Украины. “Возможно, нам удастся найти вариант вывоза зерна через порты Украины, хотя это сложная задача. Попытаемся при участии ООН выработать правила, как это могло бы осуществляться”, – сказал Шольц.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Беларусь готова помочь в вывозе зерна из Украины. Однако для этого страны Запада должны открыть свои порты для товаров из республики.

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