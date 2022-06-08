Российские власти объявили в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД, сообщают СМИ.

Глуховского разыскивают по уголовному делу, но не сообщается, по какому. РИА Новости и ТАСС сообщили, что писатель был заочно арестован 13 мая.

Глуховский рассказал, что против него возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Он указал номер статьи — ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — и написал, что речь идет про статью о «дискредитации» армии, но самом деле это статья о “фейках”. Вторая часть статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для дела стал пост в инстаграме Глуховского. 12 марта писатель выложил два видео: ролик Associated Press, на котором танк стреляет в жилой дом в Мариуполе, и ролик, где президент России Владимир Путин говорит: «В вой…», — но осекается и произносит: «В этой операции». «Остановите войну! Признайте, что это настоящая война против целого народа и остановите ее!» — подписал ролики Глуховский.

Сообщив об уголовном деле против себя, он заявил, что готов повторить все написанное в его посте в инстаграме. Писатель добавил, что «обвинение президента России в развязывании войны с Украиной» стало «отягчающим обстоятельством» в его деле.

Писатель сейчас находится не в России.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»