Гособвинение запросило для главного редактора газеты «Новы час» Оксаны Колб 2,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа («химия»).

Суд над журналисткой начался вчера. Она обвиняется по части 1 статьи 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них»). Ей ставят в вину участие в марше 16 августа 2020 года.

Кроме этого, Минсктранс предъявил Колб иск на 5980 рублей и 11 копеек. Она признала иск частично. По словам журналистки, она находилась на проезжей части несколько минут.

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