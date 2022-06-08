Сборная России по академической гребле в сильнейшем составе выступит на чемпионате Беларуси.

Как известно из-за санкций ни белорусские, ни российские гребцы не могут в ближайшее время выступать на престижных международных соревнованиях, поэтому приходится, как говорят, соображать на двоих.

По сообщению руководителя Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, сборная России планирует выступить на чемпионате Беларуси, который пройдет в Бресте с 15 по 17 июля.

Напомним, что в Москве 3-5 июня проходила Большая московская регата, в которой приняли участие около ста представителей Беларуси, в том числе члены национальной команды по академической гребле. В различных классах лодок белорусские спортсмены «нагребли» достаточно наград: 35 медалей (из них 17 – золотых).

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