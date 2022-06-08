По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в стационарах находится небольшое количество пациентов — в основном пожилые и непривитые люди, пишет Смартпресс.

Чиновник отметил, что на сегодня тема коронавируса “уже не в топе нашего рейтинга”. “На мой взгляд, ковид перейдет в разряд сезонных заболеваний, то есть будет актуален осенью и весной. Но это не повод расслабляться. Да, с одной стороны штаммы становятся “легче”, а с другой — инфекция может сочетаться с гриппом. Поэтому продолжаем активно говорить о вакцинации”, — добавил Пиневич.

Он отметил, что Минздрав внес вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок. “Это означает две вещи: будем рекомендовать прививку максимально большему количеству людей и делать ее бесплатно. На данный момент, к слову, хотя бы один компонент получили около 70% белорусов”, — сказал глава министерства.

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