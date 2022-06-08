Названы причины падения доходов белорусов

По сравнению с 2020 годом снижение доходов ощутило на себе большее количество белорусов, однако величина падения оказалась меньшей. Хотя дальнейшее снижение дохода ожидает каждый третий, общество настроено менее пессимистично, чем два года назад. Об этом говорится в свежем исследовании Центра системных бизнес-технологий SATIO.



Основные причины падения доходов — рост цен и падение курса рубля. Более 10% респондентов и вовсе осталось без источника дохода — они были уволены или отправлены в отпуск за свой счет, отмечает Officelife.media.

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