Генеральная прокуратура Молдовы отказалась экстрадировать в Беларусь депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко, которого задержали на молдавской границе 5 июня, пишет NewsMaker со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу ответил отказом на требование белорусских правоохранителей экстрадировать украинского депутата в Беларусь.

«Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецком регионе, в контексте геополитической ситуации в регионе», — отметили в прокуратуре.

Генпрокуратура Молдовы подозревает, что, если Яковенко экстрадируют в Беларусь, у него не будет шанса на справедливое разбирательство. Ведомство распорядилось отпустить украинского депутата.

Руководитель бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что украинский политик был объявлен в розыск Беларусью. Белорусские власти обвиняют его во взяточничестве и коррупции, а также зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко был избран депутатом в 2019 году по избирательному округу № 52 (Донецкая область). На выборы он шел как представитель партии «Батькивщина», однако сейчас у него статус внепартийного депутата.

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