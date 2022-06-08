Напомним, что в Беларуси прошла серия арестов травматологов. Кто-то еще сидит, кого-то выпустили. Министр Дмитрий Пиневич в интервью “СБ” прокомментировал ситуацию.

«Прежде всего эту ситуацию здесь, в Минздраве, мы рассматриваем как нашу недоработку. Сейчас люди возвращаются на места, подавляющее большинство продолжает трудиться там, где и раньше. Но уже не в ранге заведующих отделениями или главврачей. Почему им пошли навстречу? Это высококлассные специалисты, они работали руками и приносили пользу пациентам. С моей точки зрения, их спровоцировала частная компания, которая продвигала свой товар. Что, конечно, не отменяет кодекса чести медработника. То есть я не оправдываю врачей, просто делюсь мнением. Но теперь мы должны продумать все до мелочей: попытаемся создать прозрачную систему с иными игроками на рынке, в том числе государственными. Тем более травматологическую службу я знаю хорошо. Пациенты действительно не всегда отдают предпочтение отечественным материалам, поэтому мы должны предоставить им возможность выбирать не выезжая за границу», — сказал он.

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