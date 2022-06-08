«Кто-то считает по 3 рубля за доллар, а кто-то — по 5». Что происходит с ценами на запчасти

«Курс доллара вырос — цены выросли; курс упал, а цены — нет. Почему так?» — вот главный вопрос для белорусов, привыкших жить в системе валютных параллелей. Автомобилисты, например, заметили, что запчасти стали стоить в два, а иногда и в четыре раза дороже. Почему так произошло и что будет дальше, Office Life разбирался с экспертами рынка.

BAMPER.BY: «множественность курсов пришлось пресечь»

То, что происходило с ценообразованием на запчасти в последние месяцы, на рекламной площадке Bamper.by наблюдали в «прямом эфире». Форма подачи объявления на этом сервисе позволяет продавцу как выставлять цену в рублях, так и указывать ее эквивалент в долларах и российских рублях. Еще в марте здесь можно было видеть полный спектр «собственных» курсов валют: кто-то считал доллар по 3 рубля, кто-то — по 4, а кто-то — и по 5 рублей.

— Сразу стало понятно, что покупателя такой подход только путает. Если человек по привычке ориентируется на стоимость запчасти в долларах, то он с удивлением мог обнаружить, что 100 долларов у одного продавца — это 400 рублей, а 120 у другого — 360, — рассказывают специалисты портала. — Поэтому мы решили, что в форме выдачи для потребителей цена запчасти в белорусских рублях будет переводиться в доллары и рубли по официальному курсу Нацбанка. Кстати, это заставило некоторых продавцов снизить цены.

— Но в форме, которую заполняет продавец, вы же все равно видите, какой он курс закладывает? Что там за цифры?

— По-прежнему разные: и 3, и 4 рубля за доллар. Но многие продавцы уже закладывает курс, близкий к реальному.

— Почему у большинства цены в рублях так и не снизились?

— Наверное, это желание получить больше денег в сочетании с опасениями за будущее.

— Запчастей стало меньше?

— Новых по некоторым позициям — да, б/у — пока нет. У нас около 9 млн объявлений на б/у запчасти и 200 тысяч — на новые. Но надо понимать, что сейчас высокий сезон на рынке запчастей.

РОЗНИЦА: «наша надбавка не изменилась»

— Происходящее можно объяснить только возросшими транспортными расходами и проблемами с поставками. Вряд ли курс доллара здесь имеет значение, — объясняет сотрудник небольшой розничной сети Алексей. — Мы как работали с крупными оптовыми компаниями, так и продолжаем. Наша надбавка на уровне 15–20% не выросла. А вот с ценами действительно творится много непонятного. Они выросли в три-шесть раз. Около 20% ассортимента (особенно если речь идет о запчастях на относительно свежие авто) вообще пропало. Например, масло Shell скоро распродадим, а новых поставок не предвидится. Часть компаний уже сказали, что уходят с рынка, поэтому они будут продавать то, что уже привезено, и цены, по-видимому, никто снижать не собирается. А по другим позициям есть случаи, когда цены взлетели, а потом вернулись. Все настолько неоднозначно, что трудно что-то прогнозировать. Вот пример: раньше у всех крупных поставщиков цены не сильно отличались. А сегодня одну и ту же позицию один оптовик предлагает за 70 рублей, второй — за 80, третий — за 160. И можно не сомневаться, что сначала все купят у первого, потом — у второго и наконец — у третьего. Но цены никто не перепишет.

СТО: «страшно называть клиентам суммы за ремонт»

Владимир Зеленский, руководитель СТО BG в Смолевичах и технический тренер компании BG, соглашается, что ситуация с ценами на рынке запчастей — аховая.

— Цены на новые запчасти выросли примерно в четыре раза, на б/у — чуть меньше. Вот пару примеров: если раньше вся подвеска и ремень ГРМ на мой личный автомобиль стоили в пределах 600 рублей, то сейчас на эту сумму я могу купить тот же ремень и всего один подшипник. Недавно заказывали фильтр Knecht на Volvo XC90. Раньше он стоил около 50 рублей, теперь — 150.

Владимир уверен, что стоимость запчастей сегодня завышена.

— Цены на запчасти не регулируются, продавец имеет право заявить ту цифру, которую захочет. И крупные оптовые поставщики этим пользуются. Да, стоимость доставки грузов выросла, но запчасти по-прежнему приезжают, товары на складах есть. Мы пытались с этим бороться, требовали, чтобы нам объяснили, откуда такие цифры, но толку нет.

Зеленский отмечает, что автовладельцы из расходников стали больше выбирать китайские детали. Но и те подорожали.

— Раньше тормозные диски Stellax на бюджетную модель можно было купить за 20–25 рублей за штуку, теперь они стоят около 60. Но с ходовой частью проще. С топливной системой установка китайских аналогов не по регламенту может обернуться выходом ее из строя. Тут уже лучше позже, но поставить оригинальную запчасть. В итоге мне страшно называть клиентам суммы за ремонт, а люди плачут от таких цен.

ЭКСПЕРТ: «причины понятны, перспективы не радуют»

Эксперт на рынке запчастей Павел называет три основных фактора, которые сегодня влияют на ценообразование.

Первый — трудности с переводом платежей из Беларуси. В равной степени это стало проблемой и для рынка новых запчастей, и для рынка б/у. Санкции в отношении банков не только заморозили уже внесенные средства, но и влекут за собой трудности с оплатой товаров в будущем. Компаниям приходится искать новые пути финансовых потоков — через Казахстан, Таджикистан, Грузию с организацией новых юридических лиц.

Второй — логистика. Здесь сложности наблюдаются на всех этапах. Стоимость контейнерной перевозки увеличилась в несколько раз, неважно, речь идет о новых деталях из Китая или б/у из США. Подорожала и автомобильная доставка из портов в нашу страну. Если раньше фрахт единицы груза стоил около $1 тыс., то сейчас — $4 тыс. Добавим сюда дополнительные расходы из-за возросшего времени в пути: и контейнеры морем идут дольше, и фуры с грузом делают крюк. Вместо трех дней из порта груз может ехать к нам две недели.

Третий фактор — непосредственно санкции. Часть компаний уже ушли или уходят с рынка, другие могут повести себя непредсказуемо.

— Могу точно сказать, что б/у запчастей к нам в страну стало приходить в четыре-пять раз меньше, — отмечает эксперт.

Причину того, что белорусский рынок оказался не готов к таким серьезным испытаниям, Павел видит в отсутствии прослойки среднего бизнеса в сфере автомобильных запчастей.

— В свое время крупные оптовики просто «убили» таких предпринимателей. Хотя как раз они, в отличие от неповоротливых и забюрократизированных больших компаний, могли бы быстрее и гибче подстроиться под новые условия. Вот конкретный пример: знакомый на днях искал оригинальный рычаг на Mercedes GLK 2018 года, который совсем недавно стоил около 200 долларов. А сегодня дилер ему предлагает этот рычаг за 1600 рублей с доставкой через несколько недель. Мы благодаря посредникам нашли нужную запчасть за 630 рублей, которую доставили за три дня.

В зоне риска, где поставки и цены предсказать невозможно, Павел видит несколько сегментов:

узкоспециализированные товары, которые поставляли единичные компании: монополисты будут выставляют ту цену, которую захотят;

детали для относительно редких машин, особенно «американцев»;

автомобильные товары, вошедшие в перечень «двойного назначения».

В перспективе Павел видит трудности с поставками б/у запчастей не только из-за санкций, но и в целом из-за экономической ситуации в мире.

— Если раньше европеец мог позволить себе чаще менять машины, а старые без терзаний отправлять на разборку, то теперь и в Европе на своих машинах будут ездить дольше. Это значит, что у нас цены будут расти.

Внутри страны ожидания также не внушают оптимизма.

— Цена у конкретного продавца будет зависеть от стратегии на рынке. Если он решит уйти и устроит быструю распродажу, то все всё купят. Если конкурентов в его нише немного и есть собственные склады, снижать цену нет смысла. Не исключаю, что многие оптовики решат самостоятельно торговать со своих складов без посредников: в условиях дефицита к ним все равно приедут покупатели.

Хотя новые расценки, очевидно, будут не всем под силу.

— Вот простой пример. Свеча на Nissan Qashqai с двигателем 2,0 л, которая подходит на целую линейку моделей альянса Renault-Nissan, в обычные времена стоила 16 долларов, в начале весны — 18, когда начались перебои — 20. А сегодня, как оказывается, 40 долларов. У многих ли будет возможность отдать 444 рубля за свечи? И надо понимать: все продавцы пока работают на остатках. Повышения цен мы еще не видели, — заключает эксперт.

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