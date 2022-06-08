«Концерты на балконе» возобновились в Гродно

Июнь артисты областной филармонии посвятят французской музыке.

Первый в этом году концерт на балконе от Гродненской областной филармонии прозвучал 7 июня. 6-й сезон музыкального проекта артисты открыли дивертисментом вокальных и инструментальных жанров. В программе – музыка французских композиторов.

«Концерты на балконе» – художественный проект, который уже не первый год радует жителей и гостей областного центра. За время своего существования такой формат музыкальных вечеров полюбился слушателям и стал визитной карточкой города над Неманом. Из года в год артисты встречают зрителей новой программой, а насладиться прекрасной музыкой и приятной атмосферой приходят все больше людей.

Чем порадуют артисты в новом сезоне? Организаторы подготовили насыщенную и уникальную программу. Первые два месяца лета будут тематическими: в июне можно будет услышать французские песни о любви («сhansons d’amour»), в июле артисты филармонии исполнят музыку итальянских композиторов.

– Так как летом в филармонии заканчивается 35-й юбилейный концертный сезон, в августе в рамках программы проекта «Концерты на балконе» будет звучать сборная концепция, которая расскажет зрителям о том, что будет у нас в 36-м сезоне. Мы подведем итоги нынешнего сезона и расскажем о программе следующего, – рассказал художественный руководитель областной филармонии Виктор Соколовский. – рассказал

Выступление артистов традиционно будет проходить каждый вторник на балконе дома, расположенного по улице Советской, 15. Начало выступлений – в 18.00. Выступление артистов традиционно будет проходить каждый вторник на балконе дома, расположенного по улице Советской, 15. Начало выступлений – в 18.00.

К слову, проект «Концерты на балконе» не единственный в филармонии, который будет звучать на гродненских улицах этим летом. Совсем скоро во дворике Музея истории религии будет дан старт еще одной программе – «Среда музыкальная». К слову, проект «Концерты на балконе» не единственный в филармонии, который будет звучать на гродненских улицах этим летом. Совсем скоро во дворике Музея истории религии будет дан старт еще одной программе – «Среда музыкальная».

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