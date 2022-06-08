67-летний экс-президент Франции Франсуа Олланд вступил в первый официальный брак. Его избранницей стала 50-летняя киноактриса Жюли Гайе.

Отношения пары продолжаются восемь лет. Церемония бракосочетания прошла в городе Тюль, где Олланд долго был мэром, сообщает радиостанция France Info. Ее провел преемник Олланда на посту главы муниципалитета и его друг Бернар Комб.

Отношения бывшего главы государства с предыдущей спутницей – журналисткой Валери Триервейлер – прекратились в 2014 году, после того как его роман с Гайе стал достоянием гласности. Еще один неофициальный союз – с соратницей по Социалистической партии Франции Сеголен Руаяль – подарил Олланду четверых детей. У Гайе также есть двое детей от предыдущего брака, завершившегося в 2006 году.

Напомним, Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 год. Его преемником в Елисейском дворце стал Эмманюэль Макрон.

В фильмографии Жюли Гайе – более ста киноработ. Среди них – роли в картинах «Поли», «Кто твоя бабушка, чувак?», «Мой лучший друг», «Оскорбление» и другие.

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