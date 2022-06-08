7 июня директор ПВТ Всеволод Янчевский побывал на встрече Александра Лукашенко и управляющего директора эмиратской компании Emaar Properties Мохамеда Али Алаббара. Участники встречи объявили, что бизнес ОАЭ будет инвестировать в белoрусскую ИТ-отрасль.

— С Объединенными Арабскими Эмиратами у Парка высоких технологий начинается очень большая и, абсолютно уверен, продолжительная история. Это сотрудничество практически по всем направлениям: и инвестиционное, и венчурное (вложение в стартапы и состоявшиеся компании), и выход наших ИТ-продуктов на новые рынки, причем не только на рынки Эмиратов, и ИТ-образование. Практически все вещи, которые относятся к ИТ и хайтеку, не только в повестке дня часть на стадии конкретных решений, часть на стадии планов. Но планов не долгосрочных, а которые реализуются здесь и сейчас, — цитирует Янчевского Белта.

По его словам, стороны разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества, в ней учтены все вопросы будущего взаимодействия.

— От инвестиций до ИТ-образования, которое, кстати, очень-очень важно. Это та почва, из которой произрастают все стартапы, компании, успехи и технологии, — подчеркнул директор ПВТ. — Практически по всем направлениям, которые только существуют в ИТ и хайтек-сфере, есть не просто точки соприкосновения, а совершенно конкретные вещи, которые будут реализовываться уже в самом ближайшем будущем. Я думаю, что это сотрудничество на годы и десятилетия.

Мохамед Али Алаббар похвалил развитие ИТ в Беларуси:

— То, что вы сделали, это важно для мира. В своё время вы уделили большое внимание Парку высоких технологий, и в то время это было только начало. А сегодня мы видим, что весь мир двигают технологии. Если взять все население Беларуси и соотнести с развитием IT-услуг, которые экспортируются, то показатель выходит выше, чем во многих западных странах.

На встрече также присутствовали Виктор Лукашенко и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

С ноября 2019 года Emaar Properties разрабатывает проект строительства квартала «Северный берег» на севере Минска. Возведение первых зданий «умного города» должно было начаться в конце 2021 года.

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