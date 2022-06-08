Климатический кризис может привести к тому, что человеческая раса уменьшится в размерах, поскольку млекопитающие с субтильным телосложением, по-видимому, лучше справляются с повышением глобальной температуры. Об этом ведущий британский эксперт по ископаемым заявил в интервью газете The Guardian.

Профессор Стив Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета, предположил, что человечество отреагирует на нынешний период изменения климата так же, как прежде реагировали другие млекопитающие, — уменьшится средний рост людей. Он сравнил текущее положение человечества с первыми лошадями, которые уменьшились по мере повышения температуры около 55 млн лет назад, в период, именуемый палеоцен-эоценовым термическим максимумом. «От того периода глобального потепления сохранилось большое количество окаменелостей, и это действительно было самое последнее крупное событие такого рода в геологической летописи, — пояснил Брусатте. — Эти два сюжета имеют жутковатое сходство».

В своей новой книге «Возвышение и господство млекопитающих» (The Rise and Reign of the Mammals) Брусатте отмечает, что животные в более теплом климате и сейчас зачастую оказываются меньше, чем аналогичные в холодных регионах, — этот экологический принцип известен как правило Бергмана. «Причины не совсем понятны, но, вероятно, отчасти это связано с тем, что более мелкие животные имеют большую площадь поверхности в сравнении с их объемом, и, таким образом, более мелким животным удается лучше сбрасывать избыточное тепло, — пишет Брусатте. — Это не значит, что каждый вид млекопитающих непременно станет меньше, но, похоже, эта уловка позволяет выживать, когда температура резко повышается. Вопрос в том, коснется ли это людей, станут ли они карликами, если температура будет расти быстрыми темпами? Я думаю, что это вполне правдоподобно».

Брусатте указывает еще и на то, что другие человеческие виды, как выяснилось, были склонны к уменьшению своих размеров при дефиците ресурсов. В качестве примера он указывает на так называемых хоббитов Homo floresiensis, которые когда-то населяли остров Флорес в Индонезии. Впрочем, другие ученые довольно скептически отнесли к подобным заявлениям, указав на то, что в настоящее время на людей слабо действует какой-либо эволюционный отбор.

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