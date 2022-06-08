«Северный берег» – это экспериментальный многофункциональный комплекс, который планируют начать возводить на севере столицы уже в 2022-м. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала подробности о проекте.

В ноябре 2019 года впервые появилась информация о застройке северной части города арабскими инвесторами. Именно тогда состоялась встреча бизнесменов из ОАЭ с Александром Лукашенко. А 13 мая 2021-го руководитель страны подписал Указ № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске». В документе сказано, что заказчиками выступает компания Riverside Development Holdings Limited, а Мингорисполком должен заключить с ней договор о возведении объекта.

− Сейчас мы плотно работаем, чтобы как можно быстрее начать его реализацию. Сюда привлечены лучшие специалисты в различных областях строительства, инновационных технологий. Комплекс будет реализован в рамках проекта «Умный город», − цитирует БелТА слова председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева во время посещения всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае.

Предполагается, что «Северный берег» разместится в границах пр. Победителей – ул. Орловской – Цнянского водохранилища – МКАД, а это более 15 км2. На этой территории возведут жилые дома с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также социальные и общественного назначения объекты общей площадью более 6 млн м2. Также планируется построить Национальный выставочный центр, Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли. Проект будут реализовывать до 2040-го.

Ранее первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок говорил о том, что более 90 % возводимых зданий будут обогреваться за счет электричества. Остальные планируется обеспечить собственными источниками тепла (газовыми котельными).

– Для транспортного обслуживания территории потребуется организация дорожного движения с выездом на МКАД. Соответственно, предполагается строительство нескольких транспортных развязок на пересечении улиц будущего комплекса и кольцевой дороги. Сейчас отрабатываются оптимальные варианты размещения развязок, схем движения по ним, – рассказывал Д. Микуленок.

Во время встречи 7 июня А. Лукашенко с главой арабской инвестиционной компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром стало известно, что совсем скоро начнется возведение выставочного комплекса, а позже приступят к строительству жилого квартала и благоустройству парка возле Цнянского водохранилища. Управляющий директор компании Emaar Properties отметил, что аналогов такого многофункционального комплекса, который хотят построить в белорусской столице, нет в Европе.

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