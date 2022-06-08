Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на предстоящем IX Форуме регионов, который пройдет 30 июня — 1 июля в Гродно. Об этом заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

«Думаю, что будет встреча, предполагаю. В этой ситуации нам сам бог велел, надо плотнее работать и помогать друг другу», — сказал он.

Напомним, за весь 2021 год Владимир Путин и Александр Лукашенко лично встретились шесть раз. За первые месяцы текущего года лидеры встречались уже пять раз. Последний раз Лукашенко лично общался с Путиным 23 мая в Сочи.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»