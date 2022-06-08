Белорусский рынок новых легковых автомобилей в мае сократился на треть в сравнении с апрелем. А в сравнении с маем 2021 года — упал на 83%: продажи автодилеров составили всего 629 машин, сообщает БАА.

За январь — май продано всего 10606 автомобилей, это на 41% хуже продаж аналогичного периода 2021 года.

По оценке экспертов БАА, негативная динамика в сбыте связана с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования.

В последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта, производители повышали отгрузочные цены от 40 до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что также повлияло на формирование прайс-листов и привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров до 95%», — говорится в официальном сообщении Белорусской автомобильной ассоциации.

Прогноз БАА на ближайшие месяцы негативный — скорее всего, ситуация еще ухудшится. Дело в том, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, и покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей.

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