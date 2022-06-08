Бывший главный тренер сборной Анатолий Байдачный раскритиковал Виталия Лисаковича, который не приехал в сборную на июньские матчи Лиги наций.
- Виталий Лисакович отказался от вызова в сборную? В мои времена за такие вещи могли дисквалифицировать. Неявка в сборную — это же… Да играть в ней всегда для всех футболистов было мечтой. А не явиться — это вообще абсурд.
- Как думаете, в чем заключались мотивы Лисаковича: расстройство от вылета в первую лигу?
- Да я не знаю. Видимо, воспитание такое. Ты не хочешь играть в сборной — ну всякое бывает в жизни. Возможно, есть какие-то причины. Так скажи об этом, официально объяви. А не брать телефон… Кто он такой по сравнению с Георгием Кондратьевым? Кто он такой? Он ничто. Он просто ничто! Ничто, как футболист. Не брать трубку, когда тебе звонит главный тренер, между прочим, выдающийся футболист, — это верх неприличия, — сказал Байдачный, которого цитирует “Прессбол”.
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