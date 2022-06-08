Ангела Меркель дала первое интервью после отставки

Спустя полгода после выхода в отставку экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые выступила с публичным интервью. Значительная часть беседы была посвящена России. Канцлер решительно раскритиковала политику Москвы, но заверила: она не жалеет о том, что ранее поддерживала активные контакты с российским руководством, пишет Коммерсантъ.

В этот вечер на сцену знаменитого театра «Берлинер ансамбль», основанного после войны Бертольдом Брехтом, поднялась необычная пара. Журналист Александер Озанг, за 30 лет («безуспешно», как он пошутил) не раз писавший портретные очерки про Ангелу Меркель, и сама госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ. «Госпожа канцлер, для меня вы всегда ею останетесь!» — приветствовал свою собеседницу репортер журнала Spiegel.

Первый же вопрос, как признался господин Озанг, он мечтал задать канцлеру очень давно, но всегда оказывалось, что повестка дня и неразговорчивость канцлера диктовали более актуальные вопросы. «Как у вас вообще дела?» — теперь поинтересовался журналист. «У меня лично сейчас все очень хорошо,— призналась было его собеседница, но тут же поторопилась исправить расслабленную тональность этой встречи: — Конечно, я по-другому представляла себе время после ухода со своего поста. 24 февраля стало переломным моментом».

Экс-канцлер знала, чего от нее ждут в этот день. Мало кто из крупных немецких СМИ не дал анонс этой беседы. В журналистских текстах бегло говорилось о том, чем экс-канцлер занимается сейчас: отдых на даче в деревне под Темплином в бранденбургском регионе Уккермарк, прогулки на свежем воздухе, прослушивание аудиокниг, короткая вылазка в Италию. Главное, чем интересовались журналисты,— выразит ли она сожаление о том, что слишком активно пыталась наладить связи с Россией, слишком часто общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и слепо поддерживала проект «Северный поток».

В целом ее позиция была ясна заранее. В публичном комментарии на прошлой неделе на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана госпожа Меркель посчитала нужным прояснить: «Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону» (цитата по ТАСС).

Теперь, сидя на сцене в берлинском театре, она высказалась еще более ясно, назвав Украину «геополитической заложницей», похвалив президента республики Владимира Зеленского, а также резко раскритиковав взгляды и политику Владимира Путина.

Дистанцироваться от российского лидера в этот вечер канцлер попыталась во всем: и во взглядах на распад СССР, и в оценке демократии как общественного строя, и в оценках единой Европы, а также будущего и евроатлантических стремлений Украины.

При этом и прямо, и косвенно она настаивала, что все попытки наладить переговоры как минимум дали Украине время собраться с силами. Отвечая на вопрос журналиста, госпожа Меркель прокомментировала даже знаменитую историю встречи с лабрадором Владимира Путина по кличке Кони. Впервые с 2007 года экс-канцлер публично призналась: хотя Владимир Путин позже заявлял, что это произошло случайно, на самом деле еще до инцидента с Кони в Сочи тема ее боязни собак затрагивалась российским президентом в ходе встреч в Кремле. Впрочем, «храбрая канцлер должна быть готова и ко встрече с собакой», заметила она.

В итоге основная часть беседы во вторник вечером была посвящена в том или ином виде России и российскому президенту. В самом начале, поддержав интригу и упомянув 24 февраля (то есть день начала специальной военной операции), экс-канцлер вернулась было к рассказу о себе. По словам Ангелы Меркель, ей приятно, что она все-таки ушла со своего поста по доброй воле (в смысле, не после поражения на выборах, как ее предшественники Гельмут Коль и Герхард Шрёдер). Но в эти дни, как это осторожно сформулировала политик, «ей, как и другим, тоже бывает тяжело». Она старается «больше двигаться» и наконец может позволить себе читать «толстые книги», а не только начинать их и бросать. Зимой, отдыхая на немецком побережье Балтийского моря, перечитывала «Макбета». На побережье ей наконец удалось побыть одной и было совсем не скучно: «За 30 лет в политике у меня всегда были встреча за встречей, но оказалось, что и в этой, новой жизни я могу быть очень счастлива».

24 февраля, по словам Ангелы Меркель, сюрпризом для нее не стало. Еще будучи на посту канцлера, а затем оставаясь в контакте с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и новым канцлером Олафом Шольцем, она знала, по ее выражению, «что там происходит что-то нехорошее». О чем-то таком еще осенью 2021 года предупреждали спецслужбы США. «Конечно, (потом.— “Ъ”) я спрашивала себя: можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию? Можно ли было помешать? Я вновь и вновь задаю себе этот вопрос»,— сказала экс-канцлер. Но вмешиваться в происходящие процессы теперь она не намерена: доверяет действующему правительству страны.

Канцлер бегло прошлась и по своим встречам с Владимиром Путиным, и по линиям раскола, сохранившимся со времен Холодной войны. Подтвердила, что в условиях «внутриполитического раскола» на Украине в 2008 году выступила против вступления этой страны в НАТО. Но «никакого оправдания» и «никакого извинения» происшедшему теперь все равно нет, повторила она дважды, добавив несколько более жестких эпитетов. Зал зааплодировал.

«С субъективной точки зрения,— продолжала она,— это ошибка. С объективной — нарушение международного права».

А чуть позже Ангела Меркель все-таки ответила на вопрос, который ей и очно, и заочно задали уже не раз. Экс-канцлер, по ее заверению, рада, что ей не упрекнуть себя в недостаточности попыток наладить диалог с Москвой. «Россия — крупнейшая ядерная держава. Это огромная по территории страна. И она существует. Горько, что не удалось. Но мне никак не упрекнуть себя в том, что я хотя бы не попыталась»,— сказала она.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»