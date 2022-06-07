Как сообщила пресс-служба Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося в Минске заседания Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, депутаты отдельно рассматривали вопрос создания Полоцкого кадетского корпуса. И обратили внимание Министерства образования Беларуси и Министерства просвещения России на необходимость активизировать работу по подготовке проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из Беларуси и из близлежащих областей РФ для его финансирования из средств бюджета Союзного государства начиная с 2023 года.

Ранее депутаты поддержали инициативу о подготовке проекта по совместному обучению кадетов из Беларуси и России.

Такое учебное заведение было в царской России.

Полоцкий кадетский корпус был открыт 25 июня 1835 года по повелению Николая I в Полоцке Витебской губернии для подготовки дворянских детей к воинской службе. Для размещения кадет было приспособлено здание Иезуитской академии и монастыря, построенных в XVIII веке. Кадет набирали из дворянских детей Витебской, Минской, Могилевской, Виленской, Гродненской и Смоленской губерний. Запрещалось принимать детей участников Польского восстания 1830 г. Первый набор насчитывал 54 человека. Принимали детей в Полоцкий кадетский корпус в возрасте от 12 до 14 лет. Кстати, именно здесь в 1910 г. обучение закончил правнук августейшего основателя корпуса — князь императорской крови Олег Константинович. В его честь 1-я рота корпуса получила наименование Олеговской. В 1914 году корпeс был эвакуирован в Симбирск (нынешний Ульяновск), а потом расформирован.

В настоящее время в Полоцке есть кадетское училище.

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