Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом портале,
Председатели городских (городов областного подчинения) и районных исполкомов, главы администраций районов в городах будут получать содержание в размере 50% зарплаты.
Депутаты двух созывов и члены Совета республики – 65% зарплаты.
На такое же содержание смогут рассчитывать депутаты, отработавшие менее двух созывов из-за того, что были назначены на государственные должности, а также сенаторы, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Но есть условие: если стаж работы будет составлять не менее 10 лет.
На денежное содержание не смогут рассчитывать те, кто был осужден по определенным статьям Уголовного кодекса. Это преступления, связанные с терроризмом, бандитизмом, созданием преступного формирования, массовыми беспорядками, разжиганием розни, реабилитацией нацизма, отрицанием геноцида белорусского народа, осужден по статье «Измена государству», «Заговор» или «Призывы к санкциям». Кроме того, для отказа в выплате содержания основанием станут тяжкие и особо тяжкие преступления против интересов службы или сопряженные с использованием полномочий.
Очевидно, что такие поправки призваны остановить чиновников от участия в какой-либо протестной деятельности.
Напомним, что денежное содержание является дополнением к пенсии госслужащих.
Те, кто занимал высшие государственные должности, получают 75% зарплаты, их заместители – 70%, члены правительства – 65%. Эти положения не изменены.
О доплатах главам местной вертикали в прежней редакции указа речь не шла вообще.
А вот положение депутатов теперь ухудшилось – ранее для получения госсодержания достаточно было отработать в палате представителей один созыв.
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