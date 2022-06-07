Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом портале,

Председатели городских (городов областного подчинения) и районных исполкомов, главы администраций районов в городах будут получать содержание в размере 50% зарплаты.

Депутаты двух созывов и члены Совета республики – 65% зарплаты.

На такое же содержание смогут рассчитывать депутаты, отработавшие менее двух созывов из-за того, что были назначены на государственные должности, а также сенаторы, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Но есть условие: если стаж работы будет составлять не менее 10 лет.

На денежное содержание не смогут рассчитывать те, кто был осужден по определенным статьям Уголовного кодекса. Это преступления, связанные с терроризмом, бандитизмом, созданием преступного формирования, массовыми беспорядками, разжиганием розни, реабилитацией нацизма, отрицанием геноцида белорусского народа, осужден по статье «Измена государству», «Заговор» или «Призывы к санкциям». Кроме того, для отказа в выплате содержания основанием станут тяжкие и особо тяжкие преступления против интересов службы или сопряженные с использованием полномочий.

Очевидно, что такие поправки призваны остановить чиновников от участия в какой-либо протестной деятельности.

Напомним, что денежное содержание является дополнением к пенсии госслужащих.

Те, кто занимал высшие государственные должности, получают 75% зарплаты, их заместители – 70%, члены правительства – 65%. Эти положения не изменены.

О доплатах главам местной вертикали в прежней редакции указа речь не шла вообще.

А вот положение депутатов теперь ухудшилось – ранее для получения госсодержания достаточно было отработать в палате представителей один созыв.

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