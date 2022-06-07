Кто не доплатил налогов в бюджет?
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В Беларуси приостанавливают применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость, сообщает официальный Telegram-канал правительства.

Неприменение увеличенных размеров ставок рассмотрят местные Советы депутатов.

По инициативе Совмина новая норма коснется плательщиков, чья экономическая деятельность включена в соответствующий перечень. То есть это решение распространится не на всех.

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