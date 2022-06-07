Трагически погибли топ-менеджер и сотрудник VK

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян погиб во время отдыха в Ненецком автономном округе. После того, как вездеходы его товарищей и жены перевернулись, Габриеляна и еще одного сотрудника компании Сергея Мерзлякова унесло в море. Их тела позже нашли спасатели, сообщает cnews.ru.

Поездка на вездеходах

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и менеджер по закупкам компании Сергей Мерзляков погибли «в результате трагического происшествия», сообщили представители VK.

Трагедия произошла около 17:00 6 июня 2022 г. во время поездки на вездеходах по берегу Белого моря в Ненецком автономном округе, где Габриелян отдыхал вместе с женой и друзьями.

Описание происшествия опубликовано в группе «Вконтакте» «Союз-Оленеводов НАО».

«В 17.38 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по НАО от Выучейского Владислава, представителя Союза оленеводов НАО, поступила информация о пропаже граждан Габриеляна Владимира и Мерзлякова Сергея на реке Большая Бугряница в 47 км от села Шойна», — сообщается в посте.

Компания ехала на двух вездеходах «Шерп» по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Когда они переходили реку, машины перевернулись, и их потащило в море. Супруга Владимира Габриеляна Елена и еще один сотрудник компании Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег, а остальных унесло в море.

После звонка Владислава Выучейского в службу спасателей, на лодке в Белое море через 15 минут вышли двое жителей села Шойна — Николай Канюков с сыном Петром Канюковым.

«Без согласований и подписаний приказов, не спрашивая кто такие и как туда попали. Просто спасли человеческие жизни, — пишет в соцсетях Владислав Выучейский, видимо, имея в виду спасение супруги Габриеляна и Ольсевича. Остальных вытащить не удалось — спустя 12 часов поисков были найдены тела погибших».

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