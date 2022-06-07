4 июня на остановочном пункте «Кабаки» две жительницы агрогородка ожидали поезд у края платформы. В результате возникшего воздушного потока, образовавшегося от проходящего высокоскоростного электропоезда, женщины упали и получили травмы.

Как сообщает сайт Bereza.by, прибывшие на место происшествия медики диагностировали у женщины 1949 года рождения травму позвоночника, черепно-мозговую травму, а также гематомы. Пострадавшая 1975 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму. Обе жительницы агрогородка Кабаки госпитализированы в Березовскую районную больницу.

Железная дорогая – зона повышенной опасности! Услышав объявление о проследовании поезда, необходимо отойти от края платформы на безопасное расстояние.

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